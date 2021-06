Những phần quà nghĩa tình đối với lực lượng chốt chặn vùng cách ly y tế

Trong những ngày qua, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cũng như nhân dân trong và ngoài xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình đã kịp thời động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại 04 chốt chặn trên các tuyến đường, vùng cách ly y tế, nơi khu vực có nhà bệnh nhân 6572. Việc hỗ trợ những suất cơm, chai nước uống, ly cà phê, thùng mì tôm, nhang ung muỗi … là nguồn động viên giúp cho lực lượng yên tâm thực hiện nhiệm vụ của mình.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, mỗi chốt trực chiến sẵn sàng 100%, với 4 lực lượng luân phiên mỗi ca trực 8 tiếng xoay vòng gồm: Công an, bộ đội, lực lượng dân quân, dân phòng. Ngoài ra, lực lượng này còn làm nhiệm vụ vận chuyển giúp 45 hộ dân lân cận bên trong, có nhu cầu cần thiết trao đổi mua bán trong sinh hoạt hàng ngày với bên ngoài.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các lực lượng đã vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp cho mọi người dân bên trong vùng cách ly y tế an tâm trong công tác phòng ngừa dịch bệnh cũng như đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, giúp xã Vĩnh Mỹ A và huyện Hòa Bình ngăn chặn dịch Covid – 19 lây lan ra cộng đồng.

Việt Hồng