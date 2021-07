Nhật viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

Đã đăng vào 13/07/2021 lúc 10:39









Lô vaccine phòng COVID-19 thứ 4 này sẽ được chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam (Sân bay Tân Sơn Nhất) vào rạng sáng 16/7/2021.

Vaccine Astrazeneca phòng COVID-19 Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Sáng 13/7/2021, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi công bố viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Astrazeneca phòng COVID-19 cho Việt Nam.

Như vậy tổng số liều vaccine phòng COVID-19 Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam là 3 triệu liều.

Trước đó, vào ngày 16/6, Nhật Bản đã viện trợ Việt Nam gần 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca. Ngày 2/7, gần 400.000 liều vaccine trong tổng số 1 triệu liều mà Nhật Bản viện trợ cũng đã về tới Việt Nam…

Sáng 9/7, lô vaccine AstraZeneca thứ 3 do Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Cho đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 4 loại vaccine, bao gồm vaccine AstraZeneca (từ chương trình COVAX Facility, từ nguồn mua, cũng như 3 triệu liều do chính phủ Nhật Bản trao tặng), 2.000 liều vaccine Sputnik V do Chính phủ Nga trao tặng, 500.000 liều VeroCell của Sinopharm do chính phủ Trung Quốc viện trợ và vào ngày 7/7 vừa qua, lô vaccine Pfizer đầu tiên đã về đến Việt Nam với số lượng là gần 100.000 liều.

Hiện nay, việc sử dụng vaccine COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng được nhấn mạnh là biện pháp phòng chống dịch chủ động.

Việt Nam triển khai Chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 từ tháng 7/2021 tới tháng 4/2022, tại tất cả các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (gồm điểm tiêm chủng lưu động và cố định).

Bộ Y tế đặt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng vaccine COVID-19 trong năm 2021. Tới hết quý 1/2022, trên 70% dân số sẽ được tiêm phòng vaccine COVID-19./.

Tính tới ngày 13/7, Việt Nam tiếp nhận tổng cộng gần 6,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó gần 2,5 triệu liều do COVAX Facility hỗ trợ, gần 1 triệu liều đặt mua thông qua công ty VNVC, khoảng 2,5 triệu liều vaccine do các nước tặng, hơn 97.000 liều vaccine đặt mua của Pfizer/BioNTech. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 13/7/2021, tổng cộng cả nước đã thực hiện tiêm khoảng 4.063.872 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca, góp phần bảo vệ các lực lượng tuyến đầu và các nhóm ưu tiên.

