Thêm vụ chìm sà lan tại Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

Đã đăng vào 05/05/2021 lúc 9:17









Sáng 4/5, tại Cống ngăn triều chống ngập thuộc khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Lúc 03h30 sáng 4/5, ông Phan Thanh Vinh, cư ngụ tại TP. Tân An, tỉnh Long An là thuyền trưởng điều khiển phương tiện tàu kéo số hiệu: SG 6419 (trọng tải 5 tấn, công suất 290CV) kéo theo sà lan VL14719 (trọng tải hơn 370 tấn), trên sà lan có 01 phương tiện xáng dây; 01 chiếc xe cuốc; 01 thùng container; 28 cọc bê tông dài 12 m lưu thông trên kênh 30/4 hướng từ phường 2, TP. Bạc Liêu đi cửa biển Nhà Mát, TP. Bạc Liêu. Khi đến cống ngăn triều chống ngập tại khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu thì bị kẹt lại và nghiêng tại khoang cổng số 1. Đến khoảng 04h, sà lan bị nước tràn vào khoang và bị chìm.

Cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, lập biên bản và xác định nguyên nhân vụ việc. Xác định thiệt hại tài sản ban đầu là sà lan VL14719 và toàn bộ lô hàng hóa, vật tư bị chìm, còn khoang cổng số 1 của Cống ngăn triều chống ngập tại khóm Đầu Lộ, Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu chưa xác định được thiệt hại ban đầu.

Trước đó, ngày 13/4 tại Cống ngăn triều chống ngập này cũng xảy ra vụ chìm sà lan chở đá mang biển kiểm soát BL-9080, công suất 350CV do thuyền trưởng Dương Minh Chơn (ngụ huyện Vĩnh Lợi) điều khiển do va chạm vào cửa cống dưới kênh. Trên sà lan có vợ chồng thuyền trưởng cùng người làm công, cả 3 nhanh chóng mặc áo phao bơi vào bờ an toàn. Sà lan lúc này đang chở trên 650 tấn đá phục vụ công trình xây dựng./.

Văn Đông