Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Đã đăng vào 25/06/2021 lúc 10:09









Chiều 24/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Phương Nam và các sở, ban, ngành. Tỉnh Bạc Liêu xếp thứ 46 về chỉ số cải cách hành chính năm 2020, với 83,17 điểm. Về kết quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, tỉnh Bạc Liêu xếp thứ 41, với 83,91 điểm.

Theo đánh giá, Chỉ số CCHC 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 83,72%, cao hơn 2,57% so với giá trị trung bình năm 2019 và đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây. Kết quả Chỉ số CCHC của các địa phương có nhiều khởi sắc với 58 tỉnh, thành phố có kết quả Chỉ số tăng cao hơn so với năm 2019. Địa phương tăng điểm cao nhất là Bến Tre (9,42%), tăng thấp nhất là Thái Bình (0,70%). Mặc dù vậy, vẫn còn 5 địa phương có kết quả Chỉ số CCHC giảm so với năm 2019 là Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bắc Kạn, Kiên Giang. Về xếp hạng Chỉ số CCHC 2020: Quảng Ninh lần thứ 4 liên tiếp là địa phương xếp vị trí thứ nhất bảng xếp hạng Chỉ số CCHC, với kết quả đạt 91,04%, đơn vị xếp vị trí thứ 2 là Hải Phòng, đạt 90,51%. Tỉnh Quảng Ngãi là địa phương đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2020, với kết quả đạt 73,25%. Đối với các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục được xếp ở vị trí thứ nhất, với 95,88 điểm; Bộ GD và ĐT xếp cuối bảng, với tổng điểm là 83,24. Kết quả Chỉ số CCHC hàng năm đã trở thành công cụ quản lý quan trọng, phục vụ có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị; giúp xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; thông qua kết quả đánh giá đã chỉ rõ được trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tổ chức đối với từng nhiệm vụ CCHC, làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và mức độ, hiệu quả thực thi công vụ của công chức, viên chức.

Về kết quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, 63 tỉnh nhận được sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh nằm trong khoảng từ 75,68 – 95,76%. Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên tiếp tục thuộc nhóm tỉnh có chỉ số hài lòng cao nhất, cùng với 2 tỉnh mới của nhóm là Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Bình Thuận, Đắk Lắk, Cao Bằng, Quảng Ngãi, Kiên Giang tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất, cùng với 2 tỉnh mới là Bình Phước và Quảng Bình. Các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Hồng có mức hài lòng trung bình cao nhất, với giá trị 89,27% 13 và các tỉnh thuộc Miền Đông Nam Bộ có mức hài lòng trung bình thấp nhất, với giá trị 83,62%./.

Hùng Cường – Trường Giang